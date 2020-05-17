Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 17 мая 2020
Кельн
17.05.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
6'
М. Ут (П)
53'
Ф. Кайнц
61'
Т. Авонийи
72'
П. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
90'
+3
Желтая карточка
А. Мартин
Желтая карточка
Э. Скири
90'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
87'
84'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
К. Онисиво
83'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Ж. Бутьюс
83'
Замена
Д. Латца
️️️️
П. Кунде
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Кордоба
83'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
83'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Й. Хектор
76'
72'
ГОЛ! 2:2!
П. Кунде
Пас отдал
Д. Сент-Джуст
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
71'
69'
Замена
А. Салаи
️️️️
Э. Фернандес
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Р. Квайсон
56'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Д. Дрекслер
53'
37'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
Желтая карточка
Ф. Кайнц
19'
Желтая карточка
Й. Хектор
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ут
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
13
Марк Ут
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
37
Ляйстнер
14
Хектор
6
Скири
22
Шмитц
13
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
9
Кордоба
3-2-1-1-3
21
Мюллер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
17
Баку
24
Мартин
25
Кунде
14
Бутьюс
33
Чжи Донь-Вон
19
Квайсон
9
Онисиво
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
14
Хектор
37
Реджбечай
37
Реджбечай
14
Хектор
9
Кордоба
9
Теродде
9
Теродде
9
Кордоба
14
Бутьюс
18
Баррейро
18
Баррейро
14
Бутьюс
25
Кунде
46
Латца
46
Латца
25
Кунде
9
Онисиво
9
Буркардт
9
Буркардт
9
Онисиво
33
Чжи Донь-Вон
14
Авонийи
14
Авонийи
33
Чжи Донь-Вон
6
Фернандес
11
Салаи
11
Салаи
6
Фернандес
Остались в запасе
Кельн
Майнц
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Финн Дамен
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Кельн - Майнц
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+