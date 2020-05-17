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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Смолевичи
Рух - Смолевичи: обзор матча 17 мая 2020
Рух
17.05.2020, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Смолевичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Смолевичи
90'
+1
Замена
D. Schegrikovich
️️️️
А. Макаров
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Концевой
88'
87'
Желтая карточка
А. Вакулич
76'
Замена
А. Александрович
️️️️
V. Mukhamedov
Замена
B. Sadovski
️️️️
G. Andronic
75'
Желтая карточка
А. Мигунов
72'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
П. Седько
70'
Желтая карточка
П. Седько
67'
60'
Замена
А. Вакулич
️️️️
И. Верас
Желтая карточка
С. Тихоновский
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
3
Ivan Vasilenok
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
31
Saviour Nwafor
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Смолевичи
0
A. Bondarenko
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
3-5-1-1
21
Нечаев
59
Колпачук
90
Мигунов
33
Рахманов
0
0
19
Гречихо
80
Концевой
26
Тихоновский
26
Седько
91
Диалло
3-3-4
12
3
5
Жевнеров
99
Алибеков
44
Бутаревич
26
21
Макаров
0
97
По
8
Барсуков
77
Верас
0
99
99
0
80
Концевой
82
Никифоренко
82
Никифоренко
80
Концевой
26
Седько
19
Богомольский
19
Богомольский
26
Седько
0
17
Александрович
17
Александрович
0
21
Макаров
11
11
21
Макаров
77
Верас
24
Вакулич
24
Вакулич
77
Верас
Остались в запасе
Рух
Смолевичи
25
Роман Степанов
ВР
31
Saviour Nwafor
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
31
Saviour Nwafor
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Bondarenko
ЦЗ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Статистика матча Рух - Смолевичи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
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