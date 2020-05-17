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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Бавария
Унион - Бавария: обзор матча 17 мая 2020
Унион
17.05.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
40'
Р. Левандовски (П)
80'
Б. Павар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Бавария
89'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Т. Мюллер
85'
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Гнабри
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Бюлтер
85'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Г. Премель
85'
Замена
Й. Меес
️️️️
М. Ингвартсен
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Б. Павар
Пас отдал
Й. Киммих
71'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Горецка
Замена
К. Гентнер
️️️️
Р. Андрих
71'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Э. Уджа
70'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
51'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
37'
Желтая карточка
А. Дэвис
Желтая карточка
К. Ленц
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Унион
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
29
Михаэль Паренсен
ЦП
8
Йосуа Меес
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Гикевич
19
Хюбнер
3
Суботич
13
Шлоттербек
3
Ленц
28
Триммель
21
Премель
8
Андрих
30
Бюлтер
11
Уджа
7
Ингвартсен
4-1-2-1-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
30
Бюлтер
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
30
Бюлтер
21
Премель
23
Кроос
23
Кроос
21
Премель
7
Ингвартсен
8
Меес
8
Меес
7
Ингвартсен
8
Андрих
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Андрих
11
Уджа
20
Андерссон
20
Андерссон
11
Уджа
7
Гнабри
5
Перишич
5
Перишич
7
Гнабри
13
Мюллер
27
Кюизанс
27
Кюизанс
13
Мюллер
27
Горецка
21
Коман
21
Коман
27
Горецка
Остались в запасе
Унион
Бавария
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
14
Кен Райхель
ЦЗ
29
Михаэль Паренсен
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Унион - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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