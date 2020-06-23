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    Расписание матчей 23-06-2020

    май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 3 тур
    23 июня, вторник
    18:30
    Карвина
    0:0
    Опава
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    18:30
    Фастав
    1:0
    Пршибрам
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    18:30
    Сигма
    0:0
    Теплице
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 1 тур, группа B
    23 июня, вторник
    19:30
    Альтах
    1:1
    Маттерсбург
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    19:30
    Адмира Ваккер
    0:2
    Аустрия
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    21:30
    Санкт-Пельтен
    1:1
    Тироль
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 31 тур
    23 июня, вторник
    20:00
    Лестер
    0:0
    Брайтон
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    22:15
    Тоттенхэм
    2:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 27 тур
    23 июня, вторник
    20:30
    Верона
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    20:30
    СПАЛ
    0:1
    Кальяри
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    22:45
    Дженоа
    1:4
    Парма
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    22:45
    Торино
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 31 тур
    23 июня, вторник
    20:30
    Леванте
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    20:30
    Вальядолид
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    23:00
    Барселона
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 28 тур
    23 июня, вторник
    21:00
    Витория Сетубал
    1:2
    Риу Аве
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    21:15
    Бенфика
    3:4
    Санта-Клара
    Матч завершен
    23 июня, вторник
    23:15
    Порту
    4:0
    Боавишта
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
    23 июня, вторник
    21:00
    Спарта
    3:2
    Баник
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 25 тур
    23 июня, вторник
    21:30
    Тун
    1:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
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