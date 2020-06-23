май 2020
июнь 2020
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 3 тур
Австрия. Бундеслига (2019/2020), 1 тур, группа B
23 июня, вторник
19:30
Матч завершен
23 июня, вторник
19:30
Матч завершен
23 июня, вторник
21:30
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 31 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 27 тур
Испания. Примера (2019/2020), 31 тур
Португалия. Примейра (2019/2020), 28 тур
23 июня, вторник
21:00
Матч завершен
23 июня, вторник
21:15
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
Швейцария. Суперлига (2019/2020), 25 тур