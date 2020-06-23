Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Атлетико
Леванте - Атлетико: обзор матча 23 июня 2020
Леванте
23.06.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
15'
Б. Гонсалес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
А. Гарсия
90'
+2
84'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Парти
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Барди
82'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
81'
80'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Д. Коста
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Леон
70'
69'
Желтая карточка
С. Ньигес
60'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Я. Карраско
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Н. Вукчевич
60'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Коке
60'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Р. Марти
60'
59'
Замена
Х. Хименес
️️️️
М. Эрмосо
59'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Н. Вукчевич
50'
Желтая карточка
Коке
27'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-2-2
13
Айтор
18
Гонсалес
21
Рубен Везо
22
Радойя
3
Гарсия
17
Вукчевич
23
Коке
10
Барди
16
Рочина
9
Марти
11
Леон
4-4-1-1
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
22
Эрмосо
6
Лоди
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
14
Льоренте
10
Карраско
19
Коста
9
Марти
21
Мирамон
21
Мирамон
9
Марти
17
Вукчевич
20
Кампанья
20
Кампанья
17
Вукчевич
23
Коке
25
Моралес
25
Моралес
23
Коке
11
Леон
9
Майорал
9
Майорал
11
Леон
10
Барди
27
Эрнани
27
Эрнани
10
Барди
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Хименес
22
Эрмосо
19
Коста
16
Эррера
16
Эррера
19
Коста
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
18
Парти
21
Мората
21
Мората
18
Парти
10
Карраско
79
Феликс
79
Феликс
10
Карраско
Остались в запасе
Леванте
Атлетико
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Остались в запасе
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Леванте - Атлетико
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Атлетико
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+