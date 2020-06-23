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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 23 июня 2020
Верона
23.06.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
38'
А. Милик
90'
И. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
90'
ГОЛ! 0:2!
И. Лосано
Пас отдал
Ф. Гулам
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Лазович
84'
Замена
М. Степински
️️️️
С. Амрабат
84'
84'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
Замена
М. Пессина
️️️️
В. Верре
77'
72'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Ди Кармине
70'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
70'
67'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Э. Хюсай
66'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Аллан
58'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Д. Фараони
53'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Ррахмани
3
Кумбула
33
Эмпереур
19
Фараони
4
Амрабат
44
Велозу
26
Верре
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
88
Лазович
4-3-2-1
1
Оспина
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
6
Демме
25
Аллан
21
Политано
10
Инсинье
30
Милик
88
Лазович
32
Димарко
32
Димарко
88
Лазович
26
Верре
32
Пессина
32
Пессина
26
Верре
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
11
Паццини
11
Паццини
11
Ди Кармине
4
Амрабат
14
Степински
14
Степински
4
Амрабат
4
Хюсай
13
Гулам
13
Гулам
4
Хюсай
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
25
Аллан
8
Руис
8
Руис
25
Аллан
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
Остались в запасе
Верона
Наполи
55
Лукас Фелиппе
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
55
Лукас Фелиппе
ЦП
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Верона - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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