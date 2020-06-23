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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Опава
Карвина - Опава: обзор матча 23 июня 2020
Карвина
23.06.2020, вторник, 18:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Опава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Опава
Замена
D. Guba
️️️️
М. Рундич
87'
84'
Замена
L. Zeleznik
️️️️
V. Jurena
Желтая карточка
M. Sindelar
75'
72'
Замена
P. Zapalač
️️️️
М. Хелешич
72'
Замена
T. Jursa
️️️️
Ф. Соучек
Замена
M. Hanousek
️️️️
В. Смрз
70'
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
M. Conka
70'
Замена
К. Косе
️️️️
M. Janecka
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
21
Jean
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
23
Bojan Dordic
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Карвина
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Hnanicek
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
17
Petr Zapalač
ЦП
94
Lukas Zeleznik
ЦФ
3-2-3-2
2
Ндефе
0
0
3
Сантос
3
Рундич
21
42
Смрз
32
Лингр
50
Ба Луа
26
3-2-5
1
20
Хелешич
0
9
90
21
23
10
Соучек
7
2
Гаразим
21
3
Рундич
0
0
3
Рундич
42
Смрз
25
25
42
Смрз
0
5
Косе
5
Косе
0
0
25
25
0
10
Соучек
8
8
10
Соучек
20
Хелешич
17
17
20
Хелешич
21
94
94
21
Остались в запасе
Карвина
Опава
28
Филип Кубала
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Hnanicek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
28
Филип Кубала
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
0
J. Hnanicek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Карвина - Опава
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
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