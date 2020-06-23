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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 23 июня 2020
Вальядолид
23.06.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
45+5'
Э. Унал (П)
41'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
Желтая карточка
Кико
90'
+6
Замена
К. Перес
️️️️
О. Плано
90'
+2
Желтая карточка
Р. Алькарас
85'
84'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Х. Мата
84'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М. Кукурелья
83'
Замена
Джейсон
️️️️
Н. Максимович
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
С. Гвардиола
72'
Замена
Кико
️️️️
Феде
72'
64'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Ньом
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Т. Вилья
60'
Желтая карточка
Х. Фернандес
57'
Желтая карточка
М. Салису
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Унал
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
Д. Джене
41'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
23'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
Э. Унал
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
12
Фернандес
22
Салису
17
Мойяно
4
Алькарас
6
Феде
19
Вилья
20
Плано
20
Унал
14
Гвардиола
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Дуро
19
Вилья
14
Эрвияс
14
Эрвияс
19
Вилья
6
Феде
22
Кико
22
Кико
6
Феде
20
Плано
71
Перес
71
Перес
20
Плано
14
Гвардиола
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Гвардиола
88
Максимович
23
Джейсон
23
Джейсон
88
Максимович
17
Мата
24
Тимор
24
Тимор
17
Мата
17
Кукурелья
20
Портильо
20
Портильо
17
Кукурелья
12
Ньом
19
Молина
19
Молина
12
Ньом
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Хосе Соррилья
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