Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Аустрия
Адмира Ваккер - Аустрия: обзор матча 23 июня 2020
Адмира Ваккер
23.06.2020, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
11'
Д. Фиц
50'
К. Моншейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Аустрия
Желтая карточка
M. Maier
85'
Замена
М. Пинк
️️️️
K. Pusch
85'
81'
Замена
M. Sax
️️️️
A. GrÃ¼nwald
81'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
79'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
Замена
М. Чам
️️️️
С. Бакиш
67'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
M. Kadlec
66'
59'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Пихлер
Замена
P. Petlach
️️️️
М. Павелич
56'
Замена
E. Hoffer
️️️️
D. Toth
56'
Желтая карточка
D. Toth
55'
Желтая карточка
K. Pusch
53'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Моншейн
46'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
А. Боркович
Желтая карточка
M. Kadlec
37'
21'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
Д. Фиц
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
31
Kolja Pusch
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
32
Маркус Пинк
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
3-5-1-1
1
3
Павелич
4
Бауэр
4
Айву
6
Лакнер
10
23
Юльманн
20
22
31
12
Бакиш
4-5-1
1
Пенц
30
6
Боркович
28
17
11
Саркария
8
Джегго
10
11
Пихлер
36
Фиц
14
Моншейн
3
Павелич
23
23
3
Павелич
12
Бакиш
70
Чам
70
Чам
12
Бакиш
31
32
Пинк
32
Пинк
31
10
16
16
10
20
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
20
6
Боркович
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
6
Боркович
36
Фиц
25
Эбнер
25
Эбнер
36
Фиц
10
7
7
10
11
Пихлер
8
Виммер
8
Виммер
11
Пихлер
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Аустрия
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Адмира Ваккер - Аустрия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+