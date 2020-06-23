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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Теплице
Сигма - Теплице: обзор матча 23 июня 2020
Сигма
23.06.2020, вторник, 18:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Теплице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Теплице
Желтая карточка
О. Змозла
90'
+1
Замена
О. Змозла
️️️️
Д. Гоушка
90'
+1
Желтая карточка
P. Gonzalez
84'
84'
Замена
Я. Шейбал
️️️️
P. Moulis
84'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
Д. Трубац
76'
Замена
M. Radosta
️️️️
J. Mareš
70'
Замена
П. Мареш
️️️️
T. Kucera
Замена
М. Хытил
️️️️
T. Zahradníček
67'
Замена
Š. Falta
️️️️
М. Гала
67'
51'
Желтая карточка
Е. Назаров
Желтая карточка
Д. Гоушка
43'
41'
Желтая карточка
Л. Маречек
13'
Желтая карточка
T. Kucera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
4-3-2
30
Мандоус
21
Емелка
21
0
17
Гала
8
Гоушка
22
93
39
Юлиш
23
2-4-5
15
9
Назаров
0
27
Трубац
29
23
Маречек
30
37
Ржезничек
11
10
26
8
Гоушка
21
Змозла
21
Змозла
8
Гоушка
17
Гала
20
20
17
Гала
23
13
Хытил
13
Хытил
23
0
25
Мареш
25
Мареш
0
11
35
35
11
27
Трубац
0
0
27
Трубац
10
2
Шейбал
2
Шейбал
10
Остались в запасе
Сигма
Теплице
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Сигма - Теплице
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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