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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Тироль
Санкт-Пельтен - Тироль: обзор матча 23 июня 2020
Санкт-Пельтен
23.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тироль
44'
К. Бурк (П)
83'
Z. Dedic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Тироль
Желтая карточка
D. Hofbauer
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Z. Dedic
Пас отдал
S. Santin
Желтая карточка
N. Meister
82'
Замена
D. Hofbauer
️️️️
С. Инголич
80'
Замена
I. Ouedraogo
️️️️
К. Бурк
80'
Желтая карточка
С. Инголич
77'
76'
Замена
S. Hager
️️️️
Ф. Ридер
73'
Вторая желтая
B. Soares
72'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
D. Kovačec
Замена
M. Rasner
️️️️
G. Davies
71'
Вторая желтая
N. Gorzel
68'
62'
Замена
K. Nitzlnader
️️️️
S. Neurauter
62'
Замена
S. Santin
️️️️
F. Buchacher
Замена
N. Meister
️️️️
A. Cariús
62'
61'
Желтая карточка
B. Soares
Желтая карточка
N. Gorzel
58'
55'
Желтая карточка
Т. Пецос
50'
Желтая карточка
Z. Dedic
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бурк
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
20
N. Gorzel
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
0
G. Davies
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
19
Sandro Neurauter
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
23
Dino Kovačec
ЦП
0
S. Maierhofer
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
4
Dominik Hofbauer
ЦП
8
Martin Rasner
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
0
I. Ouedraogo
ЦФ
Тироль
1
Pascal Grunwald
ВР
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
8
Kevin Nitzlnader
ЦЗ
0
S. Santin
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
3-5-2
1
4
Кларер
17
Мухамедбегович
33
20
10
Любичич
44
0
25
Инголич
7
Бурк
77
3-4-3
25
Освальд
0
26
19
33
Ридер
6
Пецос
23
30
Свобода
0
9
Йебоа
0
25
Инголич
4
4
25
Инголич
0
8
8
0
77
0
0
77
7
Бурк
0
0
7
Бурк
23
16
Геллес
16
Геллес
23
33
Ридер
0
0
33
Ридер
19
8
8
19
26
0
0
26
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Тироль
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
23
Kilian Kretschmer
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
Остались в запасе
28
Kilian Bauernfeind
ЦФ
29
Kerber Felix
ЦФ
1
Pascal Grunwald
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Санкт-Пельтен - Тироль
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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