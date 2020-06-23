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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Янг Бойз
Тун - Янг Бойз: обзор матча 23 июня 2020
Тун
23.06.2020, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
64'
R. Munsy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Янг Бойз
Желтая карточка
Х. Банде
90'
+4
Замена
M. Rodrigues
️️️️
N. Sutter
85'
Желтая карточка
Г. Карлен
78'
77'
Замена
С. Зесигер
️️️️
У. Гарсия
Замена
М. Тосетти
️️️️
M. Castroman
71'
Замена
С. Рапп
️️️️
R. Munsy
71'
ГОЛ! 1:0!
R. Munsy
Пас отдал
Х. Банде
64'
57'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Г. Оаро
57'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Шпильманн
Желтая карточка
N. Sutter
56'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
21'
2'
Желтая карточка
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
31
Stefan Glarner
ЦЗ
34
Nicola Sutter
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Miguel Rodrigues
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-5-2
91
Февр
31
34
22
Каблан
4
Стильхарт
4
Хаслер
4
13
Карлен
7
12
Банде
9
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
3
Лотомба
21
Лефор
28
Лустенбергер
25
Гарсия
35
Мартинс
7
Шпильманн
20
Эбишер
13
Нгамале
10
Мамбимби
99
Оаро
34
4
4
34
7
23
Тосетти
23
Тосетти
7
9
7
Рапп
7
Рапп
9
25
Гарсия
15
Зесигер
15
Зесигер
25
Гарсия
7
Шпильманн
10
Сулеймани
10
Сулеймани
7
Шпильманн
99
Оаро
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Оаро
Остались в запасе
Тун
Янг Бойз
30
Andreas Hirzel
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
12
Мешак Элиа
ЦФ
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
20
Ниас Хефти
ЦЗ
16
Джастин Рот
ЦП
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
Остались в запасе
12
Мешак Элиа
ЦФ
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Тун - Янг Бойз
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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