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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 23 июня 2020
Лестер
23.06.2020, вторник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брайтон
82'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
А. Коннолли
80'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Грей
73'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Н. Менди
69'
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
69'
58'
Замена
Д. Проппер
️️️️
И. Биссума
58'
Замена
С. Мач
️️️️
А. Мак Аллистер
57'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Н. Мопе
36'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Желтая карточка
О. Ндиди
34'
24'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
А. Уэбстер
14'
Пенальти не реализован!
Н. Мопе
Желтая карточка
Д. Джастин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
24
Джастин
6
Менди
4
Ндиди
10
Грей
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
4-4-2
13
Райан
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
48
Лэмпти
28
Биссума
13
Муй
10
Мак Аллистер
16
Стивенс
11
Мопе
10
Коннолли
17
Ихеначо
11
Барнс
11
Барнс
17
Ихеначо
6
Менди
18
Тилеманс
18
Тилеманс
6
Менди
10
Грей
22
Перес
22
Перес
10
Грей
10
Мак Аллистер
7
Мач
7
Мач
10
Мак Аллистер
4
Уэбстер
25
Даффи
25
Даффи
4
Уэбстер
28
Биссума
24
Проппер
24
Проппер
28
Биссума
10
Коннолли
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Коннолли
11
Мопе
19
Троссард
19
Троссард
11
Мопе
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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