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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Богемианс 1905
Опава - Богемианс 1905: обзор матча 03 июня 2020
Опава
03.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Богемианс 1905
72'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Богемианс 1905
90'
+1
Замена
I. Keita
️️️️
М. Пулькраб
Замена
J. Řezníček
️️️️
J. Texl
89'
88'
Желтая карточка
D. Kostl
83'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Пушкач
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
В. Левин
Замена
K. Mondek
️️️️
M. Sus
70'
Замена
J. Schaffartzik
️️️️
B. Dordic
70'
60'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
J. Necas
Замена
T. Jursa
️️️️
Ф. Соучек
58'
56'
Желтая карточка
D. Krch
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
Я. Водганел
46'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
Желтая карточка
J. Žídek
35'
34'
Желтая карточка
J. Necas
Желтая карточка
V. Jurena
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
0
M. Sus
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
23
Bojan Dordic
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
4-5-1
1
21
0
0
20
Хелешич
15
10
Соучек
7
21
2
Гаразим
23
4-4-3
29
16
33
Шумахер
0
88
Левин
7
Вацек
77
Водганел
16
0
10
Пулькраб
89
23
14
14
23
10
Соучек
8
8
10
Соучек
0
20
20
0
0
6
6
0
77
Водганел
8
Москера
8
Москера
77
Водганел
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
0
30
Пушкач
30
Пушкач
0
10
Пулькраб
18
18
10
Пулькраб
Пушкач
10
Ваничек
10
Ваничек
Пушкач
Остались в запасе
Опава
Богемианс 1905
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
Главный тренер
Роман Скухравы
1
Roman Vales
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
90
Jan Hosek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Опава - Богемианс 1905
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
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5
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
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