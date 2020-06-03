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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Виктория
Баник - Виктория: обзор матча 03 июня 2020
Баник
03.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Виктория
33'
П. Буха (П)
78'
Я. Коваржик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Виктория
87'
Замена
T. Horava
️️️️
А. Чермак
87'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ж. Каямба
Замена
Д. Бухта
️️️️
R. Hruby
80'
Замена
T. Smola
️️️️
О. Шашинка
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Я. Коваржик
Пас отдал
П. Буха
Желтая карточка
Я. Покорны
74'
74'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
Замена
Д. Хользер
️️️️
M. Fillo
74'
63'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Я. Копиц
Замена
M. Jirasek
️️️️
R. Reiter
56'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
95
Даниэль Хользер
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Виктория
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-5-3
38
Покорны
94
Стронати
25
8
Янош
8
7
11
Кузманович
0
0
27
Шашинка
91
Поточны
4-4-3
2
Гейда
14
Брабец
8
14
Ржезник
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
20
Буха
11
Каямба
25
Хоры
16
8
19
Бухта
19
Бухта
8
7
0
0
7
0
95
Хользер
95
Хользер
0
27
Шашинка
0
0
27
Шашинка
47
Чермак
0
0
47
Чермак
10
Копиц
19
Коваржик
19
Коваржик
10
Копиц
25
Хоры
9
9
25
Хоры
11
Каямба
17
Михалик
17
Михалик
11
Каямба
Остались в запасе
Баник
Виктория
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
24
Dominik Sváček
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Баник - Виктория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
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