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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Шахтер
Динамо Мн - Шахтер: обзор матча 30 мая 2020
Динамо Мн
30.05.2020, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
50'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Шахтер
Желтая карточка
M. Goropevsek
90'
+1
90'
+1
Замена
И. Бурко
️️️️
Р. Бегунов
86'
Желтая карточка
С. Баланович
76'
Замена
D. Bodul
️️️️
В. Лисакович
Замена
D.
️️️️
Е. Шикавка
59'
58'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Лисакович
Замена
М. Швецов
️️️️
I. Shitov
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
0
A. Rios
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игор Иванович
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
0
Danilo
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
3-3-3-1
41
Плотников
23
4
6
Динга
0
47
Козлов
0
23
Олехнович
17
Бахар
9
Шикавка
17
Климович
3-3-2-2
30
Гутор
5
Антич
20
Сачивко
4
Хадаркевич
67
Бегунов
8
Селява
23
Баланович
77
Кендыш
37
Сзоке
99
Лисакович
7
Иванович
4
3
Швецов
3
Швецов
4
9
Шикавка
0
0
9
Шикавка
7
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
7
Иванович
67
Бегунов
5
Бурко
5
Бурко
67
Бегунов
99
Лисакович
0
0
99
Лисакович
Остались в запасе
Динамо Мн
Шахтер
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо Мн - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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