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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 30 мая 2020
Вольфсбург
30.05.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
58'
К. Мбабу
27'
А. Силва (П)
85'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Д. Руссийон
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Д. Де Гузман
90'
+5
Вторая желтая
Л. Торро
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Торро
89'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Камада
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
Пас отдал
Б. Дост
84'
Замена
Д. Соу
️️️️
М. Гачинович
77'
Замена
Л. Торро
️️️️
Д. Кор
77'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
С. Роде
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Силва
Замена
Д. Гинчек
️️️️
В. Вегхорст
75'
69'
Желтая карточка
С. Роде
67'
Желтая карточка
М. Гачинович
Замена
А. Мехмеди
️️️️
В. Са
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбабу
Пас отдал
М. Арнольд
58'
35'
Желтая карточка
Д. Камада
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Силва
Желтая карточка
М. Понграчич
26'
Желтая карточка
В. Са
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦП
33
Лука Хорн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-2-3-1
1
Кастелс
21
Руссийон
25
Брукс
5
Понграчич
43
Мбабу
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
27
Са
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-2-3-1
1
Трапп
22
Чендлер
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
31
Кор
17
Роде
18
Камада
8
Гачинович
18
Костич
19
Силва
27
Са
14
Мехмеди
14
Мехмеди
27
Са
9
Вегхорст
10
Гинчек
10
Гинчек
9
Вегхорст
31
Кор
6
Торро
6
Торро
31
Кор
18
Камада
18
Де Гузман
18
Де Гузман
18
Камада
8
Гачинович
97
Соу
97
Соу
8
Гачинович
17
Роде
6
Фернандес
6
Фернандес
17
Роде
19
Силва
12
Дост
12
Дост
19
Силва
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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