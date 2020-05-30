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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Олимпик
Днепр-1 - Олимпик: обзор матча 30 мая 2020
Днепр-1
30.05.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Олимпик
32'
С. Булеца
62'
В. Адамюк
77'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Олимпик
Замена
O. Snizhko
️️️️
Ю. Вакулко
82'
Замена
️️️️
Л. Тэйлор
81'
ГОЛ! 3:0!
Л. Тэйлор
Пас отдал
А. Назаренко
77'
73'
Замена
Д. Литвин
️️️️
И. Зотько
73'
Замена
В. Балашов
️️️️
M. Do Couto
Замена
Д. Коркишко
️️️️
O. Khoblenko
71'
69'
Желтая карточка
И. Зотько
Замена
А. Назаренко
️️️️
С. Булеца
63'
Замена
И. Когут
️️️️
Ф. Ди Франко
63'
ГОЛ! 2:0!
В. Адамюк
Пас отдал
С. Булеца
62'
Желтая карточка
Ю. Вакулко
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Булеца
Пас отдал
Ю. Вакулко
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Олимпик
18
O. Lebedenko
ЦЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Днепр-1
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
Олимпик
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
27
Виталий Балашов
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
3-3-3
3
Адамюк
18
Логинов
3
Тэйлор
11
Вакулко
10
Булеца
14
Кравченко
33
Юрчук
20
Ди Франко
9
3-2-1
18
13
Зотько
4
14
44
Цымбалюк
1
20
Ди Франко
25
Когут
25
Когут
20
Ди Франко
11
Вакулко
0
0
11
Вакулко
10
Булеца
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Булеца
9
7
Коркишко
7
Коркишко
9
13
Зотько
3
Литвин
3
Литвин
13
Зотько
14
27
Балашов
27
Балашов
14
Остались в запасе
Днепр-1
Олимпик
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
Остались в запасе
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Днепр-1 - Олимпик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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