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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Рух
Торпедо-БелАЗ - Рух: обзор матча 26 апреля 2020
Торпедо-БелАЗ
26.04.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Рух
90'
+3
Вторая желтая
С. Тихоновский
Желтая карточка
А. Хачатурян
90'
+1
78'
Замена
А. Концевой
️️️️
П. Седько
Замена
В. Горбачик
️️️️
Д. Юсов
71'
67'
Желтая карточка
Д. Гречихо
66'
Замена
А. Петренко
️️️️
M. Chizh
52'
Желтая карточка
С. Тихоновский
49'
Желтая карточка
П. Седько
Замена
Н. Николаевич
️️️️
M. Afanasjev
46'
Желтая карточка
Н. Степанов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Gheorghe Andronic
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
80
Артем Концевой
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
2-5-2-2
88
Яшин
26
Бордачев
6
Премудров
35
Хачатурян
22
Рамос
28
Юсов
0
18
Степанов
19
Устинов
1
Бушма
90
Антилевский
4-3-2-1
21
Нечаев
90
Мигунов
33
Рахманов
0
5
Виллиам
10
19
Гречихо
0
47
Васильев
26
Седько
91
Диалло
0
13
Николаевич
13
Николаевич
0
28
Юсов
33
Горбачик
33
Горбачик
28
Юсов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
26
Седько
80
Концевой
80
Концевой
26
Седько
0
34
Петренко
34
Петренко
0
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Рух
8
Никита Капленко
ОП
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
20
Липе Велозо
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Родион Сямук
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
20
Липе Велозо
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Рух
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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