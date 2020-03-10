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    Расписание матчей 10-03-2020

    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 26 тур
    10 марта, вторник
    15:00
    Краснодар-2
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 24 тур
    10 марта, вторник
    22:00
    Эйбар
    1:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 1/8 финала, ответный матч
    10 марта, вторник
    23:00
    Валенсия
    3:4
    Аталанта
    Матч завершен
    10 марта, вторник
    23:00
    РБ Лейпциг
    3:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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