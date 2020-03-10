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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 10 марта 2020
Эйбар
10.03.2020, вторник, 22:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
90'
Шарлес (П)
16'
М. Оярсабаль (П)
75'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Шарлес
90'
85'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
Замена
Э. Бургос
️️️️
П. Бигас
82'
Замена
Кике
️️️️
Т. Инуи
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
Замена
Шарлес
️️️️
С. Альварес
67'
67'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
62'
Замена
А. Гевара
️️️️
Л. Сангалли
37'
Желтая карточка
А. Янузай
Желтая карточка
Г. Эскаланте
35'
Желтая карточка
Х. Анхель
29'
Пенальти не реализован!
Ф. Орельяна
29'
28'
Желтая карточка
И. Субельдия
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Оярсабаль
Желтая карточка
П. Бигас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-3-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
6
Бигас
23
Арбилья
3
Робер
8
Эскаланте
6
Альварес
8
Экспозито
14
Инуи
14
Орельяна
19
Кике
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Сальдуа
3
Муньос
23
Мерино
24
Янузай
23
Сангалли
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
6
Бигас
20
Бургос
20
Бургос
6
Бигас
14
Инуи
7
Кике
7
Кике
14
Инуи
6
Альварес
19
Шарлес
19
Шарлес
6
Альварес
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
23
Сангалли
6
Гевара
6
Гевара
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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