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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Тоттенхэм
РБ Лейпциг - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2020
РБ Лейпциг
10.03.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
10'
М. Забитцер
21'
М. Забитцер
87'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Тоттенхэм
ГОЛ! 3:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Адамс
87'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Забитцер
87'
80'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
М. Забитцер
71'
70'
Желтая карточка
Д. Алли
69'
Желтая карточка
Д. Танганга
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
59'
Замена
Т. Адамс
️️️️
Н. Мукиэле
55'
Желтая карточка
К. Лаймер
50'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Уинкс
34'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
ГОЛ! 2:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Анхелиньо
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
3-2-2-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
2
Упамекано
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
20
Забитцер
27
Лаймер
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
3-2-1-3-1
1
Льорис
5
Танганга
23
Алдервейрелд
15
Дайер
92
Орье
30
Сессеньон
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
20
Ло Чельсо
9
Ламела
20
Мукиэле
10
Адамс
10
Адамс
20
Мукиэле
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Забитцер
20
Ло Чельсо
83
Фернандеш
83
Фернандеш
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Тоттенхэм
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча РБ Лейпциг - Тоттенхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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РБ Лейпциг
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