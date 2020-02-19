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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - РБ Лейпциг
Тоттенхэм - РБ Лейпциг: обзор матча 19 февраля 2020
Тоттенхэм
19.02.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
58'
Т. Вернер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Э. Ламела
90'
+4
83'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Лаймер
77'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
П. Шик
74'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
72'
Желтая карточка
К. Нкунку
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
64'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ж. Фернандеш
64'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Вернер
Желтая карточка
Б. Дэвис
56'
33'
Желтая карточка
Т. Вернер
12'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
4
Уинкс
83
Фернандеш
20
Ло Чельсо
8
Алли
7
Моура
34
Бергвейн
3-2-2-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Ампаду
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
20
Забитцер
27
Лаймер
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
83
Фернандеш
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
83
Фернандеш
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
27
Лаймер
10
Форсберг
10
Форсберг
27
Лаймер
14
Шик
15
Поульсен
15
Поульсен
14
Шик
Остались в запасе
Тоттенхэм
РБ Лейпциг
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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