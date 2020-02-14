январь 2020
февраль 2020
Турция. Суперлига (2019/2020), 22 тур
14 февраля, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 21 тур
14 февраля, пятница
20:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2019/2020), 19 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 21 тур
14 февраля, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 23 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 26 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 22 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 25 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 33 тур
Испания. Примера (2019/2020), 24 тур
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 26 тур
14 февраля, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 21 тур
14 февраля, пятница
23:30
Матч завершен