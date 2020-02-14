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    Расписание матчей 14-02-2020

    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2019/2020), 22 тур
    14 февраля, пятница
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    1:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 21 тур
    14 февраля, пятница
    20:00
    Динамо
    3:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 19 тур
    14 февраля, пятница
    21:00
    Зальцбург
    2:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 21 тур
    14 февраля, пятница
    21:00
    Эсбьерг
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 23 тур
    14 февраля, пятница
    22:00
    Венло
    1:0
    Хераклес
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 26 тур
    14 февраля, пятница
    22:30
    Эйпен
    2:3
    Гент
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 22 тур
    14 февраля, пятница
    22:30
    Боруссия
    4:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 25 тур
    14 февраля, пятница
    22:45
    Монако
    1:0
    Монпелье
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 33 тур
    14 февраля, пятница
    22:45
    Халл Сити
    4:4
    Суонси
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 24 тур
    14 февраля, пятница
    23:00
    Валенсия
    2:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 26 тур
    14 февраля, пятница
    23:00
    Вулверхэмптон
    0:0
    Лестер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 21 тур
    14 февраля, пятница
    23:30
    Витория Сетубал
    1:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
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