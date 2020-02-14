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Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 14 февраля 2020
Вулверхэмптон
14.02.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
90'
+4
Замена
У. Морган
️️️️
Х. Барнс
88'
Желтая карточка
Б. Чилвел
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
81'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Д. Жота
78'
76'
Вторая желтая
Х. Чодури
75'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
68'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
64'
Желтая карточка
Л. Дендокер
55'
51'
Желтая карточка
Х. Чодури
Желтая карточка
Р. Невеш
45'
+1
36'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
17
Кастро
21
Невеш
15
Коди
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
7
Нету
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Чилвел
8
Чодури
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
21
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Невеш
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
20
Жота
11
Поденсе
11
Поденсе
20
Жота
11
Барнс
5
Морган
5
Морган
11
Барнс
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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