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    Расписание матчей 08-01-2020

    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Кубок лиги (2019/2020), 1/4 финала
    8 января, среда
    20:45
    Лион
    3:1
    Брест
    Матч завершен
    8 января, среда
    23:05
    Лилль
    2:0
    Амьен
    Матч завершен
    8 января, среда
    23:05
    ПСЖ
    6:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Суперкубок Испании (2019/2020), 1/2 финала
    8 января, среда
    22:00
    Валенсия
    1:3
    Реал
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020), 1/2 финала, первый матч
    8 января, среда
    23:00
    Лестер
    1:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
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