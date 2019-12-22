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    Расписание матчей 22-12-2019

    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2019/2020), 16 тур
    22 декабря, воскресенье
    14:00
    Генчлербирлиги
    2:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    16:30
    Кайсериспор
    1:4
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    3:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 18 тур
    22 декабря, воскресенье
    14:00
    Леганес
    2:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    16:00
    Осасуна
    3:4
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    18:00
    Бетис
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    20:30
    Леванте
    3:1
    Сельта
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    23:00
    Реал
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 18 тур
    22 декабря, воскресенье
    14:15
    Аякс
    6:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:0
    Эммен
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    18:45
    Витесс
    3:0
    Венло
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 17 тур
    22 декабря, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    5:0
    Милан
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    17:00
    Лечче
    2:3
    Болонья
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    17:00
    Парма
    1:1
    Брешиа
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    22:45
    Сассуоло
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 23 тур
    22 декабря, воскресенье
    15:00
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 16 тур
    22 декабря, воскресенье
    16:00
    Ларисса
    2:0
    Паниониос
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    18:00
    Панетоликос
    2:0
    ОФИ
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    18:15
    Волос
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 20 тур
    22 декабря, воскресенье
    16:30
    Гент
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    20:00
    Сент-Труйден
    1:0
    Антверпен
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    22:00
    Андерлехт
    2:0
    Генк
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 18 тур
    22 декабря, воскресенье
    17:00
    Уотфорд
    2:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    19:30
    Тоттенхэм
    0:2
    Челси
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 17 тур
    22 декабря, воскресенье
    17:30
    Фортуна
    2:1
    Унион
    Матч завершен
    22 декабря, воскресенье
    20:00
    Падерборн
    2:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Суперкубок Италии 2019
    22 декабря, воскресенье
    19:45
    Ювентус
    1:3
    Лацио
    Матч завершен
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