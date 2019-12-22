ноябрь 2019
декабрь 2019
Турция. Суперлига (2019/2020), 16 тур
22 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
22 декабря, воскресенье
16:30
Матч завершен
22 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Примера (2019/2020), 18 тур
22 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 18 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 17 тур
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 23 тур
22 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2019/2020), 16 тур
22 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
22 декабря, воскресенье
18:15
Матч завершен
22 декабря, воскресенье
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 20 тур
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 18 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 17 тур