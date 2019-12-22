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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 22 декабря 2019
Аталанта
22.12.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 0
Завершен
Милан
10'
А. Гомес
61'
М. Пашалич
63'
Й. Иличич
72'
Й. Иличич
84'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Р. Госенс
89'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
А. Гомес
88'
ГОЛ! 5:0!
Л. Муриэль
84'
84'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Сусо
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
80'
77'
Желтая карточка
Ф. Кессье
ГОЛ! 4:0!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
72'
71'
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 3:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Пашалич
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Госенс
61'
61'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Бонавентура
Желтая карточка
М. де Рон
56'
Желтая карточка
Т. Кастань
46'
46'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Р. Родригес
44'
Желтая карточка
Сусо
37'
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Й. Иличич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
21
Кастань
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
17
Малиновский
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
4-4-2
1
Доннарумма
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Конти
13
Родригес
19
Кессье
10
Беннасер
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
10
Сусо
27
Леау
8
Госенс
33
Хатебур
33
Хатебур
8
Госенс
10
Гомес
8
Фройлер
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
13
Родригес
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Родригес
10
Сусо
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Сусо
7
Бонавентура
9
Пентек
9
Пентек
7
Бонавентура
Остались в запасе
Аталанта
Милан
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
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