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    Расписание матчей 08-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 31 тур
    8 ноября, пятница
    01:30
    Сан-Паулу
    0:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    01:30
    Сеара
    2:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    02:00
    Ботафого
    0:1
    Фламенго
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    03:00
    Гремио
    2:1
    ЦСА
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 16 тур
    8 ноября, пятница
    12:00
    Ахмат (мол)
    3:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    12:00
    Рубин (мол)
    1:0
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    13:00
    Ростов (мол)
    1:0
    Тамбов (мол)
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    4:2
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 28 тур
    8 ноября, пятница
    18:00
    Динамо
    3:0
    Дняпро
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 16 тур
    8 ноября, пятница
    19:30
    Ахмат
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 16 тур
    8 ноября, пятница
    20:00
    Баник
    3:0
    Карвина
    Матч завершен
    8 ноября, пятница
    20:00
    Млада Болеслав
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    8 ноября, пятница
    20:30
    Фенербахче
    3:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 16 тур
    8 ноября, пятница
    21:00
    Рандерс
    3:3
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 28 тур
    8 ноября, пятница
    21:00
    Бранн
    1:0
    Одд
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 13 тур
    8 ноября, пятница
    22:00
    Витесс
    1:2
    Гронинген
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 15 тур
    8 ноября, пятница
    22:30
    Зюлте-Варегем
    1:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 11 тур
    8 ноября, пятница
    22:30
    Кельн
    1:2
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 12 тур
    8 ноября, пятница
    22:45
    Сассуоло
    3:1
    Болонья
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 13 тур
    8 ноября, пятница
    22:45
    Ницца
    1:1
    Бордо
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 13 тур
    8 ноября, пятница
    23:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Леганес
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
    8 ноября, пятница
    23:00
    Норвич Сити
    0:2
    Уотфорд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 11 тур
    8 ноября, пятница
    23:30
    Авеш
    1:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
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