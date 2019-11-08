октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 31 тур
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 16 тур
8 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
8 ноября, пятница
12:00
Матч завершен
8 ноября, пятница
13:00
Матч завершен
8 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 28 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 16 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 16 тур
8 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2019/2020), 11 тур
8 ноября, пятница
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 16 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 28 тур
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 13 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 15 тур
8 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2019/2020), 11 тур
8 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2019/2020), 12 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 13 тур
Испания. Примера (2019/2020), 13 тур
8 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
8 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 11 тур
8 ноября, пятница
23:30
Матч завершен