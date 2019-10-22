сентябрь 2019
октябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 27 тур
Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа C
Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа D
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 13 тур
22 октября, вторник
21:45
Матч завершен
22 октября, вторник
21:45
Матч завершен
22 октября, вторник
21:45
Матч завершен
22 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа A
Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа B
22 октября, вторник
22:00
Матч завершен
22 октября, вторник
22:00
Матч завершен