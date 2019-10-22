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    Расписание матчей 22-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 27 тур
    22 октября, вторник
    01:30
    Баия
    1:2
    Сеара
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    02:00
    Ботафого
    2:1
    ЦСА
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа C
    22 октября, вторник
    19:55
    Шахтер
    2:2
    Динамо
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    22:00
    Манчестер Сити
    5:1
    Аталанта
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа D
    22 октября, вторник
    19:55
    Атлетико
    1:0
    Байер
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    22:00
    Ювентус
    2:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 13 тур
    22 октября, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    2:2
    Рединг
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    21:45
    Миллуолл
    2:2
    Кардифф
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    21:45
    Престон
    1:1
    Лидс
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    21:45
    Суонси
    0:3
    Брентфорд
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    22:00
    Вест Бромвич
    2:2
    Барнсли
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа A
    22 октября, вторник
    22:00
    Брюгге
    0:5
    ПСЖ
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    22:00
    Галатасарай
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 тур, группа B
    22 октября, вторник
    22:00
    Олимпиакос
    2:3
    Бавария
    Матч завершен
    22 октября, вторник
    22:00
    Тоттенхэм
    5:0
    Црвена Звезда
    Матч завершен
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