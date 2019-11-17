октябрь 2019
ноябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 33 тур
17 ноября, воскресенье
01:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2019/2020), 24 тур
17 ноября, воскресенье
13:00
Матч завершен
17 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
17 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 18 тур
17 ноября, воскресенье
13:00
Матч завершен
17 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Отбор ЧЕ-2020 2019, 10 тур, группа B
17 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Отбор ЧЕ-2020 2019, 10 тур, группа A