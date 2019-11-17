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    Расписание матчей 17-11-2019

    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 33 тур
    17 ноября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    22:00
    Баия
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    0:1
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 24 тур
    17 ноября, воскресенье
    12:00
    Енисей
    3:0
    Томь
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    13:00
    Текстильщик
    1:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    13:30
    Спартак-2
    0:2
    Луч
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    14:00
    Авангард
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    15:00
    Мордовия
    1:1
    Факел
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    15:00
    Пари НН
    1:2
    Чайка
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    15:00
    Ротор
    0:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    16:00
    Армавир
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    1:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    17:00
    Химки
    3:1
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 18 тур
    17 ноября, воскресенье
    13:00
    Краснодар-3
    0:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:2
    Кубань
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо Мх
    2:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    14:00
    Интер
    0:1
    Дружба
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    1:1
    Легион
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2019
    17 ноября, воскресенье
    16:00
    Краснодар
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 10 тур, группа B
    17 ноября, воскресенье
    17:00
    Люксембург
    0:2
    Португалия
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    17:00
    Сербия
    2:2
    Украина
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 10 тур, группа A
    17 ноября, воскресенье
    20:00
    Болгария
    1:0
    Чехия
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    20:00
    Косово
    0:4
    Англия
    Матч завершен
    Отбор ЧЕ-2020 2019, 10 тур, группа H
    17 ноября, воскресенье
    22:45
    Албания
    0:2
    Франция
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    22:45
    Андорра
    0:2
    Турция
    Матч завершен
    17 ноября, воскресенье
    22:45
    Молдавия
    1:2
    Исландия
    Матч завершен
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