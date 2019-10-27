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    Расписание матчей 27-10-2019

    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    ноябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 28 тур
    27 октября, воскресенье
    02:00
    Баия
    2:3
    Интернасьонал
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    02:30
    Флуминенсе
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    04:00
    Крузейро
    1:1
    Форталеза
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    4:1
    Гойас
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    3:0
    Ботафого
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    2:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 20 тур
    27 октября, воскресенье
    08:00
    СКА-Хабаровск
    3:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    09:00
    Луч
    1:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    11:00
    Енисей
    0:2
    Чертаново
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    13:00
    Текстильщик
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    15:00
    Авангард
    0:3
    Химки
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    15:00
    Мордовия
    1:1
    Шинник
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    15:00
    Пари НН
    0:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Чайка
    0:1
    Факел
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Армавир
    1:1
    Томь
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 14 тур
    27 октября, воскресенье
    12:00
    Краснодар (мол)
    0:1
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 31 тур
    27 октября, воскресенье
    12:00
    Жетысу
    0:0
    Тараз
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Астана
    5:0
    Актобе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Йени Малатьяспор
    4:0
    Кайсериспор
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Генчлербирлиги
    0:2
    Денизлиспор
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Гезтепе
    1:4
    Касымпаша
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    1:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 10 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Сельта
    0:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Гранада
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Леванте
    0:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:30
    Севилья
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    23:00
    Осасуна
    3:1
    Валенсия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 15 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Калуга
    2:0
    Строгино
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Рязань
    3:0
    Химки-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 15 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    2:1
    Черноморец
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Интер
    3:1
    Динамо Мх
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Спартак
    2:2
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    15:30
    Кубань
    1:0
    Краснодар-3
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Дружба
    0:2
    Волгарь
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 29 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:0
    Анжи
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 14 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Хобро
    1:1
    Силькеборг
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Люнгбю
    2:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Оденсе
    3:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    5:2
    Рандерс
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Сендерийск
    1:3
    Ольборг
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 14 тур
    27 октября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Локомотив
    0:3
    Спартак
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    ЦСКА
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 11 тур
    27 октября, воскресенье
    14:15
    Херенвен
    1:1
    Гронинген
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    0:4
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    1:2
    Утрехт
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:45
    Аякс
    4:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 9 тур
    27 октября, воскресенье
    14:30
    Болонья
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    7:1
    Удинезе
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    СПАЛ
    1:1
    Наполи
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Рома
    2:1
    Милан
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:45
    Фиорентина
    1:2
    Лацио
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 12 тур
    27 октября, воскресенье
    15:00
    Львов
    1:4
    Десна
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    1:1
    Карпаты
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Шахтер
    0:0
    Александрия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 14 тур
    27 октября, воскресенье
    15:00
    Суонси
    1:0
    Кардифф
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Бристоль Сити
    2:2
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    27 октября, воскресенье
    15:15
    Абердин
    0:4
    Селтик
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    2:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 8 тур
    27 октября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    1:2
    Ларисса
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Атромитос
    4:0
    Паниониос
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:15
    Арис
    2:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    2:0
    АЕК
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 12 тур
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    1:1
    Стандард
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Сент-Труйден
    0:0
    Гент
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:00
    Ваасланд-Беверен
    1:3
    Мехелен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 12 тур
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Альтах
    0:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Вольфсберг
    2:2
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Зальцбург
    3:2
    Рапид
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 14 тур
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Млада Болеслав
    1:3
    Слован
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    16:30
    Динамо
    3:0
    Карвина
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Виктория
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 11 тур
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Ренн
    3:2
    Тулуза
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    2:2
    Амьен
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    23:00
    ПСЖ
    4:0
    Марсель
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Ньюкасл
    1:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    2:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:30
    Ливерпуль
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:30
    Норвич Сити
    1:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 26 тур
    27 октября, воскресенье
    17:00
    Витебск
    0:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    19:00
    Шахтер
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур
    27 октября, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    0:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Боруссия
    4:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 8 тур
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Тондела
    0:1
    Бенфика
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:30
    Порту
    3:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    23:00
    Спортинг
    3:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 12 тур
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Лугано
    1:3
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    4:2
    Тун
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    3:2
    Базель
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 26 тур
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    2:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    4:2
    Викинг
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    4:2
    Ранхейм
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    0:0
    Одд
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    20:00
    Мьёндален
    0:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    27 октября, воскресенье
    22:00
    Русенборг
    3:1
    Мольде
    Матч завершен
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