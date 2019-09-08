август 2019
сентябрь 2019
Бразилия. Серия А 2019, 18 тур
8 сентября, воскресенье
01:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
США. МЛС 2019
8 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
05:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 8 тур
8 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
17:30
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2019/2020), 12 тур
Отбор ЧЕ-2020 2019, 6 тур, группа J
8 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
8 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 1 тур
8 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Отбор ЧЕ-2020 2019, 6 тур, группа D
Отбор ЧЕ-2020 2019, 6 тур, группа F