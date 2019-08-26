июль 2019
август 2019
Бразилия. Серия А 2019, 16 тур
США. МЛС 2019
26 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
26 августа, понедельник
05:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 7 тур
26 августа, понедельник
10:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2019/2020), 10 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 6 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 2 тур
26 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 7 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 19 тур
26 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2019/2020), 1 тур