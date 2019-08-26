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    Расписание матчей 26-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 16 тур
    26 августа, понедельник
    01:00
    Аваи
    1:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    26 августа, понедельник
    01:00
    Сеара
    0:3
    Фламенго
    Матч завершен
    26 августа, понедельник
    01:00
    ЦСА
    1:1
    Крузейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    26 августа, понедельник
    01:00
    Цинциннати
    1:3
    Коламбус
    Матч завершен
    26 августа, понедельник
    03:00
    Даллас
    5:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    26 августа, понедельник
    05:30
    Лос-Анджелес
    3:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 7 тур
    26 августа, понедельник
    10:00
    Урал (мол)
    5:3
    Сочи (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 10 тур
    26 августа, понедельник
    16:00
    Спартак-2
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 6 тур
    26 августа, понедельник
    18:00
    Акрон
    4:4
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур
    26 августа, понедельник
    18:00
    Урал
    3:1
    Сочи
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
    26 августа, понедельник
    19:00
    Днепр-1
    2:3
    Львов
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 2 тур
    26 августа, понедельник
    20:00
    Газиантеп
    4:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 7 тур
    26 августа, понедельник
    20:00
    Хорсенс
    0:5
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 19 тур
    26 августа, понедельник
    20:00
    Буде-Глимт
    4:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 1 тур
    26 августа, понедельник
    21:45
    Интер
    4:0
    Лечче
    Матч завершен
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