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Расписание матчей 16-07-2019

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Лига чемпионов (2019/2020), 1 раунд, ответный матч Таблица
16 июля, 18:00
Шкендия
1 : 2
Нымме Калью
Завершен
16 июля, 20:30
Иберия 1999
1 : 3
Шериф
Завершен
16 июля, 21:00
ХБ Торсхавн
2 : 2
ХИК
Завершен
16 июля, 21:00
Валлетта
1 : 1
Дюделанж
Завершен
16 июля, 21:45
Ферроникели
0 : 1
ТНС
Завершен
16 июля, 21:45
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
Завершен
Лига Европы (2019/2020), 1 раунд, ответный матч Таблица
16 июля, 18:00
Урарту
0 : 5
Чукарички
Завершен
16 июля, 20:00
КИ Клаксвик
0 : 0
Завершен
16 июля, 21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 1 тур Таблица
16 июля, 17:00
Динамо Ставрополь
3 : 0
Интер
Завершен
16 июля, 17:00
Алания
0 : 1
Легион
Завершен
16 июля, 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
Завершен
16 июля, 17:30
Динамо Мх
1 : 0
Спартак
Завершен
16 июля, 18:00
Волгарь
2 : 0
Кубань
Завершен
16 июля, 18:00
Краснодар-3
1 : 1
Биолог-Новокубанск
Завершен
16 июля, 18:00
Машук-КМВ
0 : 1
Дружба
Завершен
16 июля, 18:30
Черноморец
0 : 1
СКА
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 1 тур Таблица
16 июля, 17:00
Олимп
0 : 0
Псков
Завершен
16 июля, 18:00
Олимп-Долгопрудный
5 : 0
Звезда
Завершен
16 июля, 18:00
Знамя Труда
1 : 2
Луки-Энергия
Завершен
16 июля, 18:30
Ленинградец
2 : 2
Родина
Завершен
16 июля, 18:30
Муром
0 : 2
Зенит-2
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 1 тур Таблица
16 июля, 16:00
Строгино
2 : 1
Рязань
Завершен
16 июля, 17:00
Арарат
8 : 2
Леон Сатурн
Завершен
16 июля, 17:00
Ротор (мол)
0 : 1
Калуга
Завершен
16 июля, 18:00
Зоркий
0 : 4
Салют
Завершен
16 июля, 18:00
Сокол
0 : 1
Динамо Бр
Завершен
16 июля, 18:00
Химик-Арсенал
1 : 2
Химки-М
Завершен
16 июля, 18:30
Квант
0 : 2
Металлург Л
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 1 тур Таблица
16 июля, 13:00
Урал-2
2 : 0
Носта
Завершен
16 июля, 14:00
Зенит-Ижевск
5 : 0
Уфа-2
Завершен
16 июля, 17:00
Звезда
1 : 1
Челябинск
Завершен
16 июля, 17:00
Лада Д
0 : 1
Акрон
Завершен
16 июля, 17:00
Тюмень
3 : 2
КАМАЗ
Завершен
16 июля, 17:30
Лада-Тольятти
1 : 0
Волга
Завершен
Бразилия. Серия А 2019, 10 тур Таблица
16 июля, 02:00
Флуминенсе
1 : 1
Сеара
Завершен
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