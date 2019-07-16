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июнь 2019
июль 2019
Лига чемпионов (2019/2020), 1 раунд, ответный матч
Шкендия
1 : 2
Нымме Калью
Завершен
Иберия 1999
1 : 3
Шериф
Завершен
ХБ Торсхавн
2 : 2
ХИК
Завершен
Валлетта
1 : 1
Дюделанж
Завершен
Ферроникели
0 : 1
ТНС
Завершен
Црвена Звезда
2 : 1
Судува
Завершен
Лига Европы (2019/2020), 1 раунд, ответный матч
Урарту
0 : 5
Чукарички
Завершен
КИ Клаксвик
0 : 0
Завершен
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 1 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
Интер
Завершен
Алания
0 : 1
Легион
Завершен
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
Завершен
Динамо Мх
1 : 0
Спартак
Завершен
Волгарь
2 : 0
Кубань
Завершен
Краснодар-3
1 : 1
Биолог-Новокубанск
Завершен
Машук-КМВ
0 : 1
Дружба
Завершен
Черноморец
0 : 1
СКА
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 1 тур
Олимп
0 : 0
Псков
Завершен
Олимп-Долгопрудный
5 : 0
Звезда
Завершен
Знамя Труда
1 : 2
Луки-Энергия
Завершен
Ленинградец
2 : 2
Родина
Завершен
Муром
0 : 2
Зенит-2
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 1 тур
Строгино
2 : 1
Рязань
Завершен
Арарат
8 : 2
Леон Сатурн
Завершен
Ротор (мол)
0 : 1
Калуга
Завершен
Зоркий
0 : 4
Салют
Завершен
Сокол
0 : 1
Динамо Бр
Завершен
Химик-Арсенал
1 : 2
Химки-М
Завершен
Квант
0 : 2
Металлург Л
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 1 тур
Урал-2
2 : 0
Носта
Завершен
Зенит-Ижевск
5 : 0
Уфа-2
Завершен
Звезда
1 : 1
Челябинск
Завершен
Лада Д
0 : 1
Акрон
Завершен
Тюмень
3 : 2
КАМАЗ
Завершен
Лада-Тольятти
1 : 0
Волга
Завершен
Бразилия. Серия А 2019, 10 тур
Флуминенсе
1 : 1
Сеара
Завершен