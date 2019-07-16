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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп - Псков
Олимп - Псков: обзор матча 16 июля 2019
Олимп
16.07.2019, вторник, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
0 : 0
Завершен
Псков
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Статистика матча Олимп - Псков
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Матчи команд
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
1 : 2
02.11.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Олимп
1 : 1
26.10.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Ленинградец
0 : 0
19.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
Родина
2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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Олимп
Псков
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»
2020.05.25 12:58
1
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
2020.05.25 12:20
3
Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»
2020.05.21 16:37
1
«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
«Семак и Галактионов не хуже Манчини и Спаллетти»: Билялетдинов выступил против иностранных тренеров в РПЛ
2024.10.10 15:28
1
Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»
2020.05.25 12:58
1
Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб
2020.05.25 12:20
3
Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»
2020.05.21 16:37
1
«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ
2020.05.21 15:40
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
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