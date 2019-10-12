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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Олимп
Родина - Олимп: обзор матча 12 октября 2019
Родина
12.10.2019, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
2 : 2
Завершен
Олимп
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Матчи команд
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Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур
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2 : 2
12.10.2019
Олимп
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур
Олимп
2 : 0
05.10.2019
Коломна
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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