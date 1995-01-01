Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»

    Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп», выступающие в зоне «Запад», объединятся, сообщил вице-президент «Долгопрудного» Тарас Воробель.

    «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов. Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там», – сказал Воробель.

    Сообщалось, что оба клуба ранее подали документы на участие в ФНЛ. В досрочно завершенном сезоне ПФЛ «Долгопрудный» занял второе место, «Олимп» – шестое.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2428

      alarm 28 минут назад

      олипм играет на хряк-арене-2, лучше бы им расформироваться от стыда, а не объединяться)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76658
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru