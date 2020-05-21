Вице-президент «Долгопрудного»: «Клуб объединится с «Олимпом, главным тренером будет Билялетдинов»

Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп», выступающие в зоне «Запад», объединятся, сообщил вице-президент «Долгопрудного» Тарас Воробель.

«Долгопрудный» и «Олимп» объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов. Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там», – сказал Воробель.

Сообщалось, что оба клуба ранее подали документы на участие в ФНЛ. В досрочно завершенном сезоне ПФЛ «Долгопрудный» занял второе место, «Олимп» – шестое.