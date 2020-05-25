Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»

Владимир Габулов, председатель совета директоров нового клуба «Олимп-Долгопрудный», который создан в результате объединения «Олимпа» и «Долгопрудного», заявил о готовности команды играть в ФНЛ.

«Рад, что наши взгляды на развитие клуба совпадают. Достижение результата при рациональном использовании частных средств – наша стратегия. Зрелищная игра, развитие футболистов и тренеров, заполненные трибуны – три главные совместные цели. Все это не может быть реализовано без повышения уже в этом году. Прошлый сезон завершился преждевременно, а «Долгопрудному» не хватило всего одного очка до лидера. Но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ.

В текущем списке участников ФНЛ – 22 клуба, все они будут проходить лицензирование. «Олимп-Долгопрудный» также подал все необходимые документы – если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов.

По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на 100% частного финансирования, стадион, база и детская академия. Особенно хочу сказать о последнем: академия – это фундамент стратегии развития клуба», – сказал Габулов.