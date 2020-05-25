Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габулов: «Олимп-Долгопрудный» готов занять место в ФНЛ, если кто-то не пройдет лицензирование»

    Владимир Габулов, председатель совета директоров нового клуба «Олимп-Долгопрудный», который создан в результате объединения «Олимпа» и «Долгопрудного», заявил о готовности команды играть в ФНЛ.

    «Рад, что наши взгляды на развитие клуба совпадают. Достижение результата при рациональном использовании частных средств – наша стратегия. Зрелищная игра, развитие футболистов и тренеров, заполненные трибуны – три главные совместные цели. Все это не может быть реализовано без повышения уже в этом году. Прошлый сезон завершился преждевременно, а «Долгопрудному» не хватило всего одного очка до лидера. Но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ.

    В текущем списке участников ФНЛ – 22 клуба, все они будут проходить лицензирование. «Олимп-Долгопрудный» также подал все необходимые документы – если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место. Кроме того, если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то в ПФЛ мы создадим вторую команду для развития молодых футболистов.

    По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на 100% частного финансирования, стадион, база и детская академия. Особенно хочу сказать о последнем: академия – это фундамент стратегии развития клуба», – сказал Габулов.

    • Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
    • Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».
    • В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» финишировали в зоне «Запад» ПФЛ на втором и шестом местах соответственно.

    Источник: Официальный сайт «Долгопрудного»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2020 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      футулёр 28 мая 2020, 02:21

      Получается Олимп едет в Долгоп с баблом и тренером своего 6-го места, ладно хоть гонять на нашем Салюте будут..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11