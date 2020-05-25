Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».

Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, председателем совета директоров клуба – Владимир Габулов, президентом – Тарас Воробель.

Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» ПФЛ, финишировав на втором и шестом местах соответственно.