Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

Только бы не опрудились от слияния с Олимпом.
Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».
Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, председателем совета директоров клуба – Владимир Габулов, президентом – Тарас Воробель.
Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».
В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» ПФЛ, финишировав на втором и шестом местах соответственно.