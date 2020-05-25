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    Официально: «Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один клуб

    Клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении – новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».

    Главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов, председателем совета директоров клуба – Владимир Габулов, президентом – Тарас Воробель.

    Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе «Салют».

    В сезоне-2019/20 «Долгопрудный» и «Олимп» выступали в зоне «Запад» ПФЛ, финишировав на втором и шестом местах соответственно.

    Источник: Официальный сайт «Долгопрудного»

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    25.05.2020 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 14:47

      Только бы не опрудились от слияния с Олимпом.

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 мая 2020, 13:55

      Лучше подошло бы название "олимпийский пруд", ну или хотя бы бассейн.

      0
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 25 мая 2020, 13:17

      Филимонов то ещё пылит за Долгопрудный в свои то 46!

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