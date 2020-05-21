«Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ

Клубы ПФЛ «Олимп» и «Долгопрудный» ведут переговоры об объединении для выступления в ФНЛ.

Если слияние произойдет, то новая команда может получить название «Олимп-Долгопрудный». Главным тренером станет Ринат Билялетдинов, руководителем клуба будет Владимир Габулов. Оба работают сейчас в «Олимпе»: Билялетдинов – главный тренер, Габулов – председатель совета директоров.

Сообщалось, что «Олимп» и «Долгопрудный» ранее подали документы на участие в ФНЛ. В досрочно завершенном сезоне ПФЛ химкинская команда заняла шестое место, «Долгопрудный» финишировал вторым.

Также идут переговоры об объединении «Химок» и «Родины».