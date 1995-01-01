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    «Олимп» и «Долгопрудный» могут объединиться для выступления в ФНЛ

    Клубы ПФЛ «Олимп» и «Долгопрудный» ведут переговоры об объединении для выступления в ФНЛ.

    Если слияние произойдет, то новая команда может получить название «Олимп-Долгопрудный». Главным тренером станет Ринат Билялетдинов, руководителем клуба будет Владимир Габулов. Оба работают сейчас в «Олимпе»: Билялетдинов – главный тренер, Габулов – председатель совета директоров.

    Сообщалось, что «Олимп» и «Долгопрудный» ранее подали документы на участие в ФНЛ. В досрочно завершенном сезоне ПФЛ химкинская команда заняла шестое место, «Долгопрудный» финишировал вторым.

    Также идут переговоры об объединении «Химок» и «Родины».

    Источник: Sportbox

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