Sportbox: «Химки» могут объединиться с клубом «Родина» и остаться в ФНЛ

«Химки» могут объединиться с клубом «Родина».
«Родина» выступает в ПФЛ и представляет Москву.
По данным источника, в случае слияния клубов «Химки» с вероятностью в 90% продолжат выступление в ФНЛ, еще 10% – на то, что клуб заявится в РПЛ.
Владельцем «Родины» является Сергей Ломакин, которому также принадлежит ФК «Рига».
Переговоры в прогрессивной стадии.
- Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
- Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.
Источник: Sportbox