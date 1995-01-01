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    Sportbox: «Химки» могут объединиться с клубом «Родина» и остаться в ФНЛ

    «Химки» могут объединиться с клубом «Родина».

    «Родина» выступает в ПФЛ и представляет Москву.

    По данным источника, в случае слияния клубов «Химки» с вероятностью в 90% продолжат выступление в ФНЛ, еще 10% – на то, что клуб заявится в РПЛ.

    Владельцем «Родины» является Сергей Ломакин, которому также принадлежит ФК «Рига».

    Переговоры в прогрессивной стадии.

    • Сообщалось, у «Химок» финансовые проблемы и участие в ПФЛ – один из наиболее реалистичных вариантов.
    • Подмосковная команда завершила ФНЛ на втором месте, что дает прямую путевку в РПЛ.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2428

      alarm 1 час назад

      в подмосковье есть такая деревня - тарасофка называется. химки могут с ней объединиться и отправиться в пфл, например)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3057

      Давид59 2 часа назад

      Если они не в РПЛ, а в ПФЛ отправятся пусть денежки в облбюджет не забудут вернуть

      0
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      Рейтинг: -92

      Фанат Рубина > Давид59 2 часа назад

      деньги, какие деньги?

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