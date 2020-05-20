Sportbox: «Химки» могут объединиться с клубом «Родина» и остаться в ФНЛ

«Химки» могут объединиться с клубом «Родина».

«Родина» выступает в ПФЛ и представляет Москву.

По данным источника, в случае слияния клубов «Химки» с вероятностью в 90% продолжат выступление в ФНЛ, еще 10% – на то, что клуб заявится в РПЛ.

Владельцем «Родины» является Сергей Ломакин, которому также принадлежит ФК «Рига».

Переговоры в прогрессивной стадии.