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«Химки» могут отказаться от участия в РПЛ и перейти в ПФЛ

19 мая 2020, 22:37
20

«Химки» близки к переходу в ПФЛ из-за финансовых проблем.

По информации «Спорт-Экспресс», клуб до сих пор не может договориться с потенциальными инвесторами о финансировании команды. У «Химок» не хватает денег для получения лицензии на участие в РПЛ, и если на этой неделе клуб не найдет спонсора, то позже подготовить все документы для прохождения лицензирования не получится.

Тем временем «Химки» уже почти израсходовали все средства на текущий сезон. Московская область сократила финансирование команды со 150 до 30 миллионов рублей, а более-менее серьезная сумма в размере 150 миллионов рублей выделена на следующий сезон только из бюджета городского округа Химки. Имеющихся денег клубу не хватит даже для участия в ФНЛ. Подмосковный клуб по причине финансовых трудностей уже уведомил 12 сотрудников из отделов селекции, коммерции и пресс-службы о завершении сотрудничества с июня.

Если «Химки» откажутся от РПЛ, то вместо них будет играть команда, занявшая 15-е место в турнире.

  • ФНЛ была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.
  • Вместе с «Химками» путевку в РПЛ получил «Ротор».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (20)
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Константинн
1589918956
В пользу Ахмата...
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bset
1589920119
Надеюсь, 15-й командой будут Крылья, а не Ахмат. А сокращение финансирования - это хорошие новости. Меньше бюджетных денег - больше денег спонсоров. Не хватает от спонсоров денег - сокращайте зарплатные ведомости. Нужно весь российский футбол в ПФЛ отправить на очищение без бюджетных денег.
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Armani nn
1589920389
А Юран только,только на Спартак начал настраиваться.. И то что остаётся 15-я кома РПЛ,а не выходит 3-я из ФНЛ это несправедливо.
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absent32
1589920775
что ни день, то от химак триллер
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DOCTOR PENALTY
1589923888
Для Юрана это пинок по яйцам.
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PAREVG.
1589925487
А я не мог понять, что придумает лучший друг необнуленного, чтобы Ахмат не вылетел. А он пошел по пути Анжи, угробить другую команду, чтобы сохранить себе место.
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Черкизовский Кот
1589925524
Пускай захватят с собой в ПФЛ двух мерзавцев: Кикнадзе и Мещерякова. Пускай держатся подальше от РФПЛ.
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Из Твери Леха
1589952931
А Нефтехимик будет стыковые играть получается?
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Play
1589953094
Ещё один плюсик в пользу расширения премьер-лиги
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zigbert
1589964121
Об этом уже говорили и раньше.Скорей всего Химки не единственный клуб с подобными проблемами.
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