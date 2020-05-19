«Химки» могут отказаться от участия в РПЛ и перейти в ПФЛ

«Химки» близки к переходу в ПФЛ из-за финансовых проблем.

По информации «Спорт-Экспресс», клуб до сих пор не может договориться с потенциальными инвесторами о финансировании команды. У «Химок» не хватает денег для получения лицензии на участие в РПЛ, и если на этой неделе клуб не найдет спонсора, то позже подготовить все документы для прохождения лицензирования не получится.

Тем временем «Химки» уже почти израсходовали все средства на текущий сезон. Московская область сократила финансирование команды со 150 до 30 миллионов рублей, а более-менее серьезная сумма в размере 150 миллионов рублей выделена на следующий сезон только из бюджета городского округа Химки. Имеющихся денег клубу не хватит даже для участия в ФНЛ. Подмосковный клуб по причине финансовых трудностей уже уведомил 12 сотрудников из отделов селекции, коммерции и пресс-службы о завершении сотрудничества с июня.

Если «Химки» откажутся от РПЛ, то вместо них будет играть команда, занявшая 15-е место в турнире.