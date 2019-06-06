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    Расписание матчей 06-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2019
    6 июня, четверг
    02:00
    США
    0:1
    Ямайка
    Матч завершен
    6 июня, четверг
    03:30
    Бразилия
    2:0
    Катар
    Матч завершен
    6 июня, четверг
    03:30
    Мексика
    3:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    6 июня, четверг
    02:30
    Монреаль Импакт
    2:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    Лига наций (2018/2019), 1/2 финала
    6 июня, четверг
    21:45
    Нидерланды
    3:1
    Англия
    Матч завершен
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