Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 26-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2018/2019), 40 тур
    26 мая, воскресенье
    00:00
    Нумансия
    3:0
    Реус Депортиу
    Тех. поражение
    26 мая, воскресенье
    13:00
    Альмерия
    0:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Химнастик
    3:3
    Эльче
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Тенерифе
    2:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    20:00
    Гранада
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:00
    Эстремадура
    0:0
    Луго
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 25 тур
    26 мая, воскресенье
    00:00
    ЦРФСО
    0:3
    Казанка
    Тех. поражение
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Коломна
    1:2
    Текстильщик
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Псков-747
    1:3
    Велес
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Ленинградец
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:30
    Знамя Труда
    0:4
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    26 мая, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Даллас
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    1:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:3
    Портленд
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    1:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    3:2
    Коламбус
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 30 тур
    26 мая, воскресенье
    09:00
    Анжи (мол)
    1:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 12 тур
    26 мая, воскресенье
    13:00
    Тараз
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Окжетпес
    1:1
    Астана
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:30
    Жетысу
    1:0
    Кайсар
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    15:00
    Иртыш
    1:0
    Атырау
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    15:00
    Шахтер
    1:2
    Кайрат
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Актобе
    0:3
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 25 тур
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Калуга
    1:0
    Химки-2
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Салют
    1:1
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Строгино
    4:0
    Зоркий
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Квант
    3:0
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Сокол
    1:2
    Металлург Л
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Торпедо
    4:1
    Сатурн
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Рязань
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 30 тур
    26 мая, воскресенье
    14:00
    ЦСКА
    6:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Ахмат
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Зенит
    4:1
    Енисей
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Динамо
    3:3
    Арсенал
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Краснодар
    1:0
    Рубин
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Анжи
    0:2
    Урал
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    1:0
    Уфа
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:0
    Спартак
    Матч завершен
    Чехия. Плей-офф (2018/2019), 5 тур
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Виктория
    1:1
    Баник
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Славия
    2:1
    Спарта
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    1:0
    Слован
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 38 тур
    26 мая, воскресенье
    16:00
    СПАЛ
    2:3
    Милан
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    16:00
    Торино
    3:1
    Лацио
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Сампдория
    2:0
    Ювентус
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:30
    Аталанта
    3:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:30
    Интер
    2:1
    Эмполи
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:30
    Кальяри
    1:2
    Удинезе
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:30
    Рома
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:30
    Фиорентина
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 31 тур
    26 мая, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:1
    Львов
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:30
    Заря
    3:1
    Александрия
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:30
    Шахтер
    4:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:30
    Шахтер
    4:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 32 тур
    26 мая, воскресенье
    18:00
    Вольфсберг
    2:1
    Штурм
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    7:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    5:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 10 тур
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:4
    Хаугесунд
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    1:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:1
    Мольде
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    21:00
    Бранн
    0:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 34 тур
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Гезтепе
    2:1
    Анкарагюджю
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Йени Малатьяспор
    1:2
    Бурсаспор
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Кайсериспор
    0:2
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    3:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 6 тур
    26 мая, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    26 мая, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    3:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11