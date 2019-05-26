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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Арсенал
Динамо - Арсенал: обзор матча 26 мая 2019
Динамо
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
2'
М. Кардозу
29'
К. Панченко
60'
К. Панченко
16'
Е. Марков (АГ)
52'
Р. Мирзов (П)
84'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арсенал
84'
ГОЛ! 3:3!
И. Горбатенко
Пас отдал
К. Комбаров
81'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Э. Кангва
Замена
В. Москвичев
️️️️
А. Теттех
78'
Замена
В. Рыков
️️️️
Т. Шунич
70'
63'
Желтая карточка
Р. Мирзов
ГОЛ! 3:2!
К. Панченко
Пас отдал
Е. Марков
60'
52'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Мирзов
48'
Желтая карточка
К. Комбаров
47'
Желтая карточка
Г. Костадинов
46'
Замена
В. Альварес
️️️️
М. Володько
Желтая карточка
Г. Морозов
45'
Желтая карточка
А. Теттех
31'
ГОЛ! 2:1!
К. Панченко
Пас отдал
Е. Марков
29'
Желтая карточка
А. Юсупов
16'
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Е. Марков
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Кардозу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
84
Иван Зириков
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Самба Соу
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
18
Морозов
4
Евгеньев
44
Шунич
34
Козлов
22
Жоаозиньо
55
Теттех
4
Юсупов
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
3-4-2-1
25
Нигматуллин
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
70
Костадинов
11
Ткачев
11
Володько
10
Кангва
77
Бакаев
23
Горбатенко
27
Мирзов
55
Теттех
5
Москвичев
5
Москвичев
55
Теттех
44
Шунич
44
Рыков
44
Рыков
44
Шунич
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
11
Володько
27
Альварес
27
Альварес
11
Володько
10
Кангва
88
Лесовой
88
Лесовой
10
Кангва
Остались в запасе
Динамо
Арсенал
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
84
Иван Зириков
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
84
Иван Зириков
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Динамо - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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