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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 26 мая 2019
Локомотив
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
39'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
Желтая карточка
Гилерме
90'
+2
Замена
С. Магкеев
️️️️
Ф. Смолов
90'
+1
77'
Желтая карточка
С. Игбун
62'
Замена
О. Тилль
️️️️
К. Карп
58'
Замена
С. Игбун
️️️️
Л. Бизяк
58'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Круговой
57'
Травма
Д. Круговой
Желтая карточка
Б. Идову
54'
Пенальти не реализован!
М. Фернандеш
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
39'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Тарасов
28'
Травма
Д. Тарасов
27'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
С. Кверквелия
17'
Травма
С. Кверквелия
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
30
Брайан Идову
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛАЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
4
Кверквелия
14
Чорлука
30
Идову
6
Баринов
20
Крыховяк
99
Фернандеш
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
90
Смолов
3-4-1-1-1
31
Беленов
5
Йокич
24
Неделчару
15
Пуцко
33
Сухов
29
Пауревич
55
Карп
3
Круговой
10
Салатич
57
Кротов
77
Бизяк
90
Смолов
27
Магкеев
27
Магкеев
90
Смолов
4
Кверквелия
23
Тарасов
23
Тарасов
4
Кверквелия
Тарасов
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
Тарасов
3
Круговой
10
Алиев
10
Алиев
3
Круговой
55
Карп
18
Тилль
18
Тилль
55
Карп
77
Бизяк
44
Игбун
44
Игбун
77
Бизяк
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Локомотив - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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