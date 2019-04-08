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    Расписание матчей 08-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 22 тур
    8 апреля, понедельник
    11:00
    Оренбург (мол)
    3:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 21 тур
    8 апреля, понедельник
    16:00
    Ангушт
    0:3
    Краснодар-3
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 22 тур
    8 апреля, понедельник
    17:00
    Оренбург
    1:3
    Ахмат
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
    8 апреля, понедельник
    19:00
    Атромитос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 27 тур
    8 апреля, понедельник
    19:00
    Спарта
    2:0
    Фастав
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 28 тур
    8 апреля, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 2 тур
    8 апреля, понедельник
    20:00
    Русенборг
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
    8 апреля, понедельник
    20:00
    Ризеспор
    2:7
    Бешикташ
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 3 тур
    8 апреля, понедельник
    21:30
    Брюгге
    4:0
    Стандард
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 31 тур
    8 апреля, понедельник
    21:30
    Болонья
    3:0
    Кьево
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 33 тур
    8 апреля, понедельник
    22:00
    Кадис
    3:3
    Сарагоса
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 33 тур
    8 апреля, понедельник
    22:00
    Челси
    2:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 28 тур
    8 апреля, понедельник
    22:15
    Тондела
    3:2
    Портимоненси
    Матч завершен
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