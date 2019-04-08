март 2019
апрель 2019
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 22 тур
8 апреля, понедельник
11:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 21 тур
8 апреля, понедельник
16:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 22 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
8 апреля, понедельник
19:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 27 тур
Дания. Плей-офф (2018/2019), 28 тур
8 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2019, 2 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 3 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 31 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 33 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 33 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 28 тур
8 апреля, понедельник
22:15
Матч завершен