март 2019
апрель 2019
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 21 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 5 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 21 тур
26 апреля, пятница
17:00
Тех. поражение
26 апреля, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 26 тур
26 апреля, пятница
17:30
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2018/2019), 32 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 30 тур
26 апреля, пятница
20:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 6 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 31 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 34 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 36 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 36 тур
26 апреля, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 31 тур