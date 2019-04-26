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    Расписание матчей 26-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 21 тур
    26 апреля, пятница
    13:00
    Химки-2
    1:2
    Сокол
    Матч завершен
    26 апреля, пятница
    19:00
    Сатурн
    1:3
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 5 тур
    26 апреля, пятница
    16:45
    Витебск
    2:2
    Слуцк
    Матч завершен
    26 апреля, пятница
    18:30
    Динамо
    0:1
    Неман
    Матч завершен
    26 апреля, пятница
    20:45
    БАТЭ
    1:0
    Минск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 21 тур
    26 апреля, пятница
    17:00
    ЦРФСО
    0:3
    Олимп-Долгопрудный
    Тех. поражение
    26 апреля, пятница
    17:00
    Псков-747
    3:2
    Чертаново (мол)
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 26 тур
    26 апреля, пятница
    17:30
    Динамо (мол)
    4:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 32 тур
    26 апреля, пятница
    20:00
    Вендсюссель
    0:0
    Рандерс
    Матч завершен
    26 апреля, пятница
    20:00
    Ольборг
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 30 тур
    26 апреля, пятница
    20:30
    Истанбул Башакшехир
    0:2
    Гезтепе
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 6 тур
    26 апреля, пятница
    21:30
    Антверпен
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 31 тур
    26 апреля, пятница
    21:30
    Аугсбург
    1:4
    Байер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 34 тур
    26 апреля, пятница
    21:45
    Бордо
    2:3
    Лион
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 36 тур
    26 апреля, пятница
    22:00
    Нумансия
    1:2
    Депортиво
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 36 тур
    26 апреля, пятница
    22:00
    Ливерпуль
    5:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 31 тур
    26 апреля, пятница
    22:30
    Риу Аве
    2:2
    Порту
    Матч завершен
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