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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 апреля 2019
Ливерпуль
26.04.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
1'
Н. Кейта
23'
С. Мане
45+1'
М. Салах
66'
С. Мане
83'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 5:0!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
83'
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Хендерсон
66'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
23'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Салах
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
15
Старридж
3-2-3-2
1
Лоссль
26
Шиндлер
5
Конголо
4
Горенц-Станкович
37
Дурм
2
Смит
7
Бакуна
6
Хогг
7
Мбенза
9
Грант
9
Мунье
Остались в запасе
Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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